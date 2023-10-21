Волкановски дважды за год проиграл Махачеву
На UFC 294 Ислам Махачев победил Алекса Волкановски и защитил пояс в легком весе. Это второе поражение Волкановски от Махачева за год.
В феврале-2023 бойцы уже встречались в титульном бою: тогда Волкановски проиграл единогласным решением судей.
Первое поражение от Махачева прервало беспроигрышную серию Волкановски из 12 боев.
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Махачев по оппозиции и ярким победам превзошел Хабиба 👊👊👊🦅🦅🦅
Тот, кто выступает за Россию, получит максимальную поддержку
Но не нужно
Но больно уж разница большая в габаритах …
Будь на месте Махачева русский боец вы бы орали тут. Представь если павлович выиграет Джонса, вы же будет орать, чтл павлович должен занять место джонса, но по фаету ему не дадут если он выиграет джонса. Но понятное дело, такого боя не будет. Тяжёлый вес крутой, но там все зависит от 1 удара. Реально там чемпы меняются часто.
Джонс если не выиграет Нганну никто. А нганну ушел значит там некого бить. Павловича ему не дадут, там джонса будет ждать клиника после боя