Волкановски дважды за год проиграл Махачеву

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски Махачев – Волкановски UFC 294 Бокс/MMA/UFC

На UFC 294 Ислам Махачев победил Алекса Волкановски и защитил пояс в легком весе. Это второе поражение Волкановски от Махачева за год.

В феврале-2023 бойцы уже встречались в титульном бою: тогда Волкановски проиграл единогласным решением судей.

Первое поражение от Махачева прервало беспроигрышную серию Волкановски из 12 боев.

UFC 294: Махачев против Волкановски, Чимаев против Усмана и другие бои

Сколько Махачев заработает за титульник против Волкановски?

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70 комментариев

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Пинающий Достоинства
Ответ Cary
Ислам Кароль преемник короля
Король ногами так не умел)
+51
-1
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TiNO
Большой привет тренеру Волкановски, который две недели болтал, что Алекс уничтожит самбиста
+43
-7
+36
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scanner c
Ответ TiNO
Большой привет тренеру Волкановски, который две недели болтал, что Алекс уничтожит самбиста
ты ждал что он скажет что Волк ляжет в первом)?
+26
-4
+22
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Мага осторожный
быстро было))
+19
-1
+18
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Mr. Blonde
вовремя хабиб ушёл, точно, грамотный он чел, видит что ислам круче его, и освободил дорогу корешу
+17
-3
+14
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barcelonistas
Первое место p4p минимум до ноября по праву за Махачевым.
+14
-2
+12
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Cary
Ислам Кароль преемник короля
+15
-5
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6tspey7tb5
Вот что импонирует в Исламе. Он в отличие от Хабиба более разносторонний боец. Волкановский в конце намекнул что не было время готовиться. Тогда не надо было соглашаться на бой при том что перед тобой Чемпион.
+10
0
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Гамарджоба Генацвале
Тот случай, когда быстро для мужчины - это не так уж и плохо.
+10
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ПАХТАКОР
Ислам красава, все по делу. Развалил.
+9
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+9
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Муфа
Ответ Пинающий Достоинства
Король ногами так не умел)
зато он прессовал сильнее и боролся лучше и имел сильный подбородок
+7
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+7
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Джавез Тилл
Перед боем писал , что за несколько недель узнать о бое это несерьезное дело и к такому как Махачев не подготовишься и наверняка Волк выходит за бабосами за такой короткий срок... Но от такого хай-кика упал бы даже тяжеловес...
Махачев по оппозиции и ярким победам превзошел Хабиба 👊👊👊🦅🦅🦅
+7
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San9
Волк переоценил свои силы после первого боя. Принимать его было ошибкой, надо было полноценно пахать несколько месяцев. А он думал, что налегке затащит.
+6
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justburn
Ответ Cary
где все Хейтеры ребята где вы
У Махачева разве они есть, без скандалов, на уважении, крутой боец.
+5
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summer-winter
ну сейчас все вопросы отпали. Всё закончилось. В трилогии смысла нет. Дальше Оливейра, Гейджи
+5
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artpal
Ответ stif 95
отличный вечер, надежды ванек, пали в ожидаемом порядке. видимо вы не те свечки ставили, и видимо не туда)))
Уже давно почти все русские болеют за дагестанцев в таких боях, кроме совсем отбитых националистов
Тот, кто выступает за Россию, получит максимальную поддержку
+4
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Максим Пузиков
Ислам,это было круто
+3
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Нурс Салахутдинов
Волк вызывает максимальное уважение, очень достойно принял свое поражение. Попробовал, не получилось - пошел дальше 💪🏻 красава, только успехов ему в полулегком
+4
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Phantomm
Шоковый нокаут от Ислама ,обоим бойцам респект за взаимоуважение
+2
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Cary
где все Хейтеры ребята где вы
+3
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arsenal.ave
Ответ Пинающий Достоинства
Король ногами так не умел)
Еще как умел, вспомнить хотя бы знаменитый удар ногой в сторону Абдурозика на прессухе
+1
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Дм Дед
Бум. и все. Ислам красиво закрыл вопрос.
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barcelonistas
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Джонс джонс близко не п4п 1. Ислам и Волк еа 1 и 2. Джонс если не выиграет Нганну никто. А нганну ушел значит там некого бить. Павловича ему не дадут, там джонса будет ждать клиника после боя
"Джонс" и "никто" в одном предложении не вяжутся. Если забыл - Джонс стал чемпионом 13 лет назад и с тех пор ни одного боя не проиграл. Так что за старые заслуги ставят. Что поделать.
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justburn
Ответ Гамарджоба Генацвале
Тот случай, когда быстро для мужчины - это не так уж и плохо.
Алискеров, вроде, после боя сказал: "Я стараюсь заканчивать быстро" ))
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Азамат011989
Ответ stif 95
отличный вечер, надежды ванек, пали в ожидаемом порядке. видимо вы не те свечки ставили, и видимо не туда)))
У меня все русские друзья болели за Ислама, так что не неси чушь
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artpal
Ответ Kakysh Atamyradow
можно 3 бой ?
Можно
Но не нужно
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Пинающий Достоинства
Эффектно вырубил легенду!!!
Но больно уж разница большая в габаритах …
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Bayern Munich
Ответ Мага осторожный
быстро было))
Какие теперь отмазки?)
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KillFish
Проиграл лучшему бойцу на данный момент, у Ислама сейчас нет конкурентов
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Никита Алексеев
Ислам просто переехал Алекса, тот не успел даже борьбу навязать. Чемп без вопросов
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Остап Бендер
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Иваны так мечтали, что Ислам проиграет, в итоге все кавказцы выиграли. Щас будут на попина молится, скоро бой с Асбаровым.
Кого то конкретно имеешь ввиду? Я вот за всех наших болел, даже за Анкалаева результат расстроился.
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Крыс Пол
В этой игре есть уровни. На фоне Ислама Алекс выглядел увеличенным Хасбиком, которого вытянули со зрительского зала в октагон.
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scanner c
не получилось у Волка в этом весе, пока Ислам тут пояс не светит ему
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Вася Енотов
Была в глубине души надежда, что Волк не так уж и на коротком выпрыгнул. Думал может были какие-то предварительные разговоры и он держал форму и готовился). Но нет. Жирный чек по всей видимости зарешал и никаким лагерем скрытным не пахнет. Встал с дивана, побрился и в зал. Очень жаль. Лучше бы тогда страхующего Гамрота выпустили. Он хоть и не медийный, но хоть подготовлен был бы лучше.
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sanek maloi
Ответ Чупакабра из Мачу-Пикчу
Да у него шапочка из фольги на голове перманентно: он заранее нашёл отмазки, что в Абу Даби он нахимичится как Халк , да и вообще всё шейхи купили.
Какая шапочка у меня из фольги) я до боя писал, что Волк за 10 дней выходит за чеком в Абу Даби.(
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ответ barcelonistas
"Джонс" и "никто" в одном предложении не вяжутся. Если забыл - Джонс стал чемпионом 13 лет назад и с тех пор ни одного боя не проиграл. Так что за старые заслуги ставят. Что поделать.
Так это дебилизм. Джонс не дрался пару лет, за 1 бой ставить на п4п1 не правильно.
Будь на месте Махачева русский боец вы бы орали тут. Представь если павлович выиграет Джонса, вы же будет орать, чтл павлович должен занять место джонса, но по фаету ему не дадут если он выиграет джонса. Но понятное дело, такого боя не будет. Тяжёлый вес крутой, но там все зависит от 1 удара. Реально там чемпы меняются часто.
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Cary
Ответ barcelonistas
"Джонс" и "никто" в одном предложении не вяжутся. Если забыл - Джонс стал чемпионом 13 лет назад и с тех пор ни одного боя не проиграл. Так что за старые заслуги ставят. Что поделать.
Да если хочешь победить Джонса тогда нокаутировай а то ты проиграл
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Cary
Ответ Пинающий Достоинства
Король ногами так не умел)
Зато это Кароль привез его где он сейчас находится
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ответ barcelonistas
Первое место p4p минимум до ноября по праву за Махачевым.
Джонс джонс близко не п4п 1. Ислам и Волк еа 1 и 2.
Джонс если не выиграет Нганну никто. А нганну ушел значит там некого бить. Павловича ему не дадут, там джонса будет ждать клиника после боя
+3
-3
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Джавез Тилл
Ответ John Johnson
Я не смотрю бои постоянно, но то что видел, Муай-Тай намного зрелищнее сегодняшнего UFC. Как то все слишком быстро, и без сопротивления. Как в футболе если бы одна команда выиграла другую 5:0 до перерыва. Почему такой ажиотаж
Вы профан...
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Иска что за зверь чудной
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Doug DeMuro99
как то слишком легко и быстро 😅
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Софья Хороброва
Дикий позорник
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Муфа
Махачев ближе всего к Хабибу))
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Cary
Я ошиблась сказав 3-4 раунд извините меня пожалуйста анти российские болельщики
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Stalnoi
Ответ scanner c
ты ждал что он скажет что Волк ляжет в первом)?
ждали адекватности 😉
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sanek maloi
Ожидаемо(
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Ват-сон
Ответ Чупакабра из Мачу-Пикчу
Дай ему времени дня три, он тугодум)
тут, как раз, он заранее на трилогию соглашался)
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buryat
Ответ Bayern Munich
Какие теперь отмазки?)
Мало времени на подготовку)
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умрите фашики
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ justburn
У Махачева разве они есть, без скандалов, на уважении, крутой боец.
хейтарам хватает, что махачев не русский и мусульманин, все оскорбления в его адрес исключительно по национальному и религиозному признаку
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