Волкановски дважды за год проиграл Махачеву

На UFC 294 победил и защитил пояс в легком весе. Это второе поражение Волкановски от Махачева за год.

В феврале-2023 бойцы уже встречались в титульном бою: тогда Волкановски проиграл единогласным решением судей.

Первое поражение от Махачева прервало беспроигрышную серию Волкановски из 12 боев.

UFC 294: Махачев против Волкановски, Чимаев против Усмана и другие бои

Сколько Махачев заработает за титульник против Волкановски?