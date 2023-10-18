Волкановски хочет завершить трилогию с Махачевым на UFC 300: «Это важно для моего наследия»
Александр Волкановски хочет завершить трилогию с Исламом Махачевым на UFC 300.
«Трилогия с Махачевым? Это отличная идея. Но многое будет зависеть от самого Ислама. Он думает о том, чтобы перейти в полусредний дивизион, ему не нравится гонять вес.
Если он останется в легком весе, то мы сделаем это. Трилогия с Исламом важна для моего наследия», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.
UFC 300 состоится в апреле. Точная дата проведения турнира будет объявлена позже.
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А посмотреть полноценный реванш с полным лагерем с 2х сторон - очень бы хотелось