Махачев готов страховать бой Эдвардса и Ковингтона: «Почему бы и нет? Вес гонять не надо»

Ислам Махачев заявил, что поедет в Лас-Вегас на бой Эдвардса и Ковингтона.

«Я поеду на этот бой. Если UFC предложат подстраховать, можно с командой сесть и подумать. Почему бы и нет. Вес гонять особо не надо. Форма хорошая, просто поддержать ее и все», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев, который 21 октября подерется в .

Бой Леона Эдвардса и за титул в полусреднем весе возглавит турнир UFC 296, который пройдет в Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 17 декабря.

Ислам Махачев сказал, что подерется за титул UFC в полусреднем весе в случае победы над Волкановски

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