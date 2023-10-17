Махачев готов страховать бой Эдвардса и Ковингтона: «Почему бы и нет? Вес гонять не надо»

Теги UFC Колби Ковингтон Леон Эдвардс Ислам Махачев Александр Волкановски Махачев – Волкановски UFC 294 UFC 296 Эдвардс - Ковингтон Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев заявил, что поедет в Лас-Вегас на бой Эдвардса и Ковингтона.

«Я поеду на этот бой. Если UFC предложат подстраховать, можно с командой сесть и подумать. Почему бы и нет. Вес гонять особо не надо. Форма хорошая, просто поддержать ее и все», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев, который 21 октября подерется в Алексом Волкановски.

Бой Леона Эдвардса и Колби Ковингтона за титул в полусреднем весе возглавит турнир UFC 296, который пройдет в Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 17 декабря.

Ислам Махачев сказал, что подерется за титул UFC в полусреднем весе в случае победы над Волкановски

💣 Махачев уничтожит Волкановски, а у Усмана нет шансов против Чимаева? Тотальный гайд по UFC 294

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий