Гейджи – о реванше Махачева и Волкановски: «Хотел бы встретиться с победителем этого боя»

Джастин Гейджи назвал Ислама Махачева фаворитом боя против Алекса Волкановски.

«Мне кажется, Ислам снова победит Волкановски. Возможно, более убедительно, но посмотрим. В бою может случиться все, что угодно в любой момент.

Я бы хотел встретиться с победителем этого боя и обладателем пояса», – сказал топовый легковес UFC Джастин Гейджи.

Джастин Гейджи нокаутировал Дастина Порье в главном событии UFC 291 и стал обладателем пояса BMF.

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