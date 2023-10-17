Гейджи – о реванше Махачева и Волкановски: «Хотел бы встретиться с победителем этого боя»
Джастин Гейджи назвал Ислама Махачева фаворитом боя против Алекса Волкановски.
«Мне кажется, Ислам снова победит Волкановски. Возможно, более убедительно, но посмотрим. В бою может случиться все, что угодно в любой момент.
Я бы хотел встретиться с победителем этого боя и обладателем пояса», – сказал топовый легковес UFC Джастин Гейджи.
Джастин Гейджи нокаутировал Дастина Порье в главном событии UFC 291 и стал обладателем пояса BMF.
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Это типичная, укоренившаяся в спортивных кругах ошибка, т.к. реванш – это отплата за поражение, возможность отыгрыша, а сам(а) бой/поединок/матч/игра/встреча является реваншем лишь для одного соперника.
Правильно в данном контексте следовало написать либо "Гейджи – о матч-реванше Махачева и Волкановски",
либо "Гейджи – о реванше Волкановски (к примеру) в поединке с Махачевым".