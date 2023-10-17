Гейджи – о реванше Махачева и Волкановски: «Хотел бы встретиться с победителем этого боя»

Теги UFC MMA Джастин Гейджи Ислам Махачев Александр Волкановски Махачев – Волкановски UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Джастин Гейджи назвал Ислама Махачева фаворитом боя против Алекса Волкановски.

«Мне кажется, Ислам снова победит Волкановски. Возможно, более убедительно, но посмотрим. В бою может случиться все, что угодно в любой момент.

Я бы хотел встретиться с победителем этого боя и обладателем пояса», – сказал топовый легковес UFC Джастин Гейджи.

Джастин Гейджи нокаутировал Дастина Порье в главном событии UFC 291 и стал обладателем пояса BMF.

💣 Махачев уничтожит Волкановски, а у Усмана нет шансов против Чимаева? Тотальный гайд по UFC 294

Ислам Махачев сказал, что подерется за титул UFC в полусреднем весе в случае победы над Волкановски

Опрос

Махачев превзойдет Хабиба в UFC?
1775 голосов
Да
59%
Ислам Махачев
Нет
41%
Хабиб Нурмагомедов

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джульетта Джульетта
Ув. Автор, судя по Вашему заголовку, оба бойца проиграли друг другу предыдущий поединок и теперь пытаются взять реванш. Оба и одновременно.
Это типичная, укоренившаяся в спортивных кругах ошибка, т.к. реванш – это отплата за поражение, возможность отыгрыша, а сам(а) бой/поединок/матч/игра/встреча является реваншем лишь для одного соперника.
Правильно в данном контексте следовало написать либо "Гейджи – о матч-реванше Махачева и Волкановски",
либо "Гейджи – о реванше Волкановски (к примеру) в поединке с Махачевым".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий