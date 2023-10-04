Грассо сообщила, что сломала руку в бою с Шевченко и перенесла операцию

Теги наилегчайший вес UFC MMA Валентина Шевченко Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Алекса Грассо сообщила, что прооперировала сломанную в бою с Шевченко руку.

«В бою я сломала руку. Я привыкла, что не останавливаюсь, несмотря на боль. Хоть и было тяжело, я не думала, что все так серьезно, пока не решила вернуться к тренировкам.

Тогда стало понятно, что с рукой все плохо. Операция прошла успешно, спасибо большое доктору Арройо и доктору Сарате. Вы просто ангелы!» – написала в соцсетях чемпионка UFC в наилегчайшем весе Алекса Грассо.

Напомним, в сентябре 2023 года Грассо подралась вничью с Валентиной Шевченко, сохранив титул.

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