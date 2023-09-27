Шевченко сообщила, что перенесла операцию на руке: «Теперь сосредоточусь на восстановлении»

Теги травмы женские бои UFC MMA Валентина Шевченко Бокс/MMA/UFC

Валентина Шевченко успешно перенесла операцию на руке.

«Операция прошла хорошо. Теперь сосредоточусь на восстановлении. Хирург сказал, что было сложно соединить раздробленные кости, после наркоза было невесело.

Целый день провела в постели, принимая обезболивающие! Сегодня чувствую себя лучше», – написала в соцсетях экс-чемпионка UFC Валентина Шевченко.

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4 комментария

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Cyle Rayner
Почему в загнивающем западе операцию сделали, наши отечественные врачи самые лучшие, нечего финансировать агхасакхсов..
+1
0
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Игорь Белов
держись
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-1
0
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Олег Акимов
Ответ Cyle Rayner
Почему в загнивающем западе операцию сделали, наши отечественные врачи самые лучшие, нечего финансировать агхасакхсов..
Отечественные - в смысле в Кыргызстане?
0
0
0
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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