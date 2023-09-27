Шевченко сообщила, что перенесла операцию на руке: «Теперь сосредоточусь на восстановлении»
Валентина Шевченко успешно перенесла операцию на руке.
«Операция прошла хорошо. Теперь сосредоточусь на восстановлении. Хирург сказал, что было сложно соединить раздробленные кости, после наркоза было невесело.
Целый день провела в постели, принимая обезболивающие! Сегодня чувствую себя лучше», – написала в соцсетях экс-чемпионка UFC Валентина Шевченко.
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