Уайт – о Шевченко и Грассо: «Они должны провести еще один реванш. Мы обязаны устроить это»

Теги женские бои UFC Дана Уайт MMA Валентина Шевченко Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт пообещал организовать третий бой между Шевченко и Грассо.

«Они должны провести еще один реванш. Мы обязаны устроить это. Это правильное решение, бой должен состояться.

Нас устраивают сроки возвращения Шевченко. Думаю, она вернется к тренировкам уже через три месяца», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что титульный поединок между Шевченко и Грассо возглавил турнир UFC Noche и завершился вничью.

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4 комментария

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Крокодила гены
Только настоящие судьи нужны
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Oleg Where
В кард к Джонсу?
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armageddon123456
А если шева выиграет то тогда 4й бой, а там опять ничья например, и еще 5й бой... Тягомотина лютая, дивизион будет тухнуть. Хотя там тухнуть то особо нечему
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