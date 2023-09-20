Уайт – о Шевченко и Грассо: «Они должны провести еще один реванш. Мы обязаны устроить это»
Дана Уайт пообещал организовать третий бой между Шевченко и Грассо.
«Они должны провести еще один реванш. Мы обязаны устроить это. Это правильное решение, бой должен состояться.
Нас устраивают сроки возвращения Шевченко. Думаю, она вернется к тренировкам уже через три месяца», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Напомним, что титульный поединок между Шевченко и Грассо возглавил турнир UFC Noche и завершился вничью.
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