Уайт – о 10-8 в поединке Шевченко и Грассо: «Этот судья должен оказаться под следствием!»

Дана Уайт раскритиковал судейство в поединке Валентины Шевченко и Алексы Грассо.

«Когда я узнал, что один из судей отдал Грассо пятый раунд со счетом 10-8, то подумал: «Этот парень должен оказаться под следствием!»

Это самая безумная вещь, которую я когда-либо видел», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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