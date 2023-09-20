Уайт – о 10-8 в поединке Шевченко и Грассо: «Этот судья должен оказаться под следствием!»

Теги UFC Дана Уайт MMA Валентина Шевченко Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт раскритиковал судейство в поединке Валентины Шевченко и Алексы Грассо.

«Когда я узнал, что один из судей отдал Грассо пятый раунд со счетом 10-8, то подумал: «Этот парень должен оказаться под следствием!»

Это самая безумная вещь, которую я когда-либо видел», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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6 комментариев

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Всеволод Бобров
Ответ ⚽️JuventuS⚽️
Посмотрев бой ты реально считаешь , что она сделала достаточно что бы сместить чемпионку ?
почему нет? равный бой, но 2 судьи 3 раунда отдали ей, значит заслуженно должна была отбирать титул.
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Всеволод Бобров
Ответ ⚽️JuventuS⚽️
Претендент должен уверенно отбирать пояс , всегда более менее равном бою или при не большой превосходстве претендента , дают в лучшем случае ничью . Думаю для всех очевидно было что Валя сильнее , но для победы сделала не достаточно
это бред, оценивают каждый раунд, а не смотрят бой и потом говорят ну равный бой в целом, поэтому оставим пояс чемпиону. Это из серии чемпионских раундов, их оценивают как и предыдущих 3 и если ты проиграл первые 3 , но взял чемпионские ты проиграл бой. Так и здесь грассо проиграла 3 раунда по карточкам судей, значит проиграла бой, так как 10:8 ни одного раунда не было в этом бою.
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Vanek1411
Ответ Всеволод Бобров
это бред, оценивают каждый раунд, а не смотрят бой и потом говорят ну равный бой в целом, поэтому оставим пояс чемпиону. Это из серии чемпионских раундов, их оценивают как и предыдущих 3 и если ты проиграл первые 3 , но взял чемпионские ты проиграл бой. Так и здесь грассо проиграла 3 раунда по карточкам судей, значит проиграла бой, так как 10:8 ни одного раунда не было в этом бою.
Тоже всегда забавляют эти мантры про "чемпионские раунды выше ценятся" и "пояс надо забирать уверенно". Есть критерии, есть раунды, причём нечётное количество специально. Победа "на тоненького" – тоже победа. А когда начинается: "Нууу, пояс так не забирают, правда у нас по циферкам получается, что забирают, поэтому будем натягивать сову на глобус, чтобы это пофиксить", то это бредятина.
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