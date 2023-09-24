Президент Naiza о карьере Валентины Шевченко: «Мне кажется, что пришло время заканчивать. Нужно останавливаться»

Президент казахстанской лиги Naiza Нурбек Карабала считает, что Валентине Шевченко нужно заканчивать карьеру в MMA после ничьей с Алексой Грассо.

«Для всех нас она очень важна. Мы живем по соседству, знаем ее путь, я даже с мамой ее знаком. Она семь раз пояс защитила – это крутая история. У мужчин не у всех так получалось.

Наверное, для таких боев запала уже нет. И это нормально. Каждый человек должен знать, когда ему нужно остановиться. Ей тридцать пять лет, и она так дерется в своем возрасте. Но не хочется в дальнейшем, чтобы это превратилось в ситуацию, как у Тони Фергюсона.

Я ей желаю только победы, но мне кажется, уже время подошло (заканчивать). Нужно останавливаться. Если она опровергнет мое мнение – я буду только рад», – отметил президент Naiza.

Напомним, что Грассо и Шевченко не выявили победителя в реванше, состоявшемся в Лас-Вегасе (США). Бой закончился вничью по судейскому решению. В первом поединке победила Алекса Грассо, завоевав пояс в наилегчайшей категории.

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