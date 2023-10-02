Ковалев – об угоне автомобиля: «Уже точно уверен, что не вернется. GPS вырвали и выбросили. Ребята рискнули – красавцы, нормально заработали»

Теги Сергей Ковалев бокс Бокс/MMA/UFC

Сергей Ковалев впечатлен работой угонщиков его автомобиля.

«Насчет машины. Уже точно уверен, что не вернется. GPS вырвали и выбросили. Ради интереса съездил и посмотрел, чтобы убедиться. Теперь пришло понимание, что реально работали профессионалы. Наверное, сейчас уже в какую-нибудь Мексику или Уругвай уедет. Машина считается лакшери – за нее можно побороться, рисковать. Ребята рискнули – красавцы, нормально заработали. Красиво.

Надеюсь на страховую. Тут невозможно купить страховку без полного покрытия, если машина стоит больше $50 тысяч. Вопрос в том, сколько мне выплатят – как за новую машину или двухгодовалую? У меня было всего 6 тысяч пробега. Я ее очень оберегал.

Возьмем следующую. Уже свежую заказал. Еще месяц назад, зеленую.

Тоже будет огонь», – заявил экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев.

Напомним, что ранее Ковалев признался, что у него угнали Гелендваген.

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7 комментариев

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seagal
Возьмем следующую. Уже свежую заказал. Еще месяц назад, зеленую.
+7
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rude.
"Наверное, сейчас уже в какую-нибудь Мексику или Уругвай уедет"

В Уругвай не получиться. Между Панамой и Колумбией нету дорожного сообщения. На мотыке реально по тропам проехать еще, но не на авто.
Ну или разве что в порту где-то на баржу отгрузили, и по морю...
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ЦСКА1960
Воры красавцы, а страховой платить, из тех денег что заплатили за страховку честные люди. Ковалев - дебил
+4
-3
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Бониффаций
Ответ seagal
Возьмем следующую. Уже свежую заказал. Еще месяц назад, зеленую.
Тоже будет огонь.
+1
0
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DimaP
Ответ ЦСКА1960
Воры красавцы, а страховой платить, из тех денег что заплатили за страховку честные люди. Ковалев - дебил
Это было понятно ещё когда он на ринге АУЕ орал.
+2
-1
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Dmitry Shaolin
Еще месяц назад заказал? Страховка? Упс =)
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