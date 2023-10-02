Ковалев – об угоне автомобиля: «Уже точно уверен, что не вернется. GPS вырвали и выбросили. Ребята рискнули – красавцы, нормально заработали»
Сергей Ковалев впечатлен работой угонщиков его автомобиля.
«Насчет машины. Уже точно уверен, что не вернется. GPS вырвали и выбросили. Ради интереса съездил и посмотрел, чтобы убедиться. Теперь пришло понимание, что реально работали профессионалы. Наверное, сейчас уже в какую-нибудь Мексику или Уругвай уедет. Машина считается лакшери – за нее можно побороться, рисковать. Ребята рискнули – красавцы, нормально заработали. Красиво.
Надеюсь на страховую. Тут невозможно купить страховку без полного покрытия, если машина стоит больше $50 тысяч. Вопрос в том, сколько мне выплатят – как за новую машину или двухгодовалую? У меня было всего 6 тысяч пробега. Я ее очень оберегал.
Возьмем следующую. Уже свежую заказал. Еще месяц назад, зеленую.
Тоже будет огонь», – заявил экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев.
Напомним, что ранее Ковалев признался, что у него угнали Гелендваген.
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В Уругвай не получиться. Между Панамой и Колумбией нету дорожного сообщения. На мотыке реально по тропам проехать еще, но не на авто.
Ну или разве что в порту где-то на баржу отгрузили, и по морю...