Ковалев – об угоне автомобиля: «Уже точно уверен, что не вернется. GPS вырвали и выбросили. Ребята рискнули – красавцы, нормально заработали»

Сергей Ковалев впечатлен работой угонщиков его автомобиля.

«Насчет машины. Уже точно уверен, что не вернется. GPS вырвали и выбросили. Ради интереса съездил и посмотрел, чтобы убедиться. Теперь пришло понимание, что реально работали профессионалы. Наверное, сейчас уже в какую-нибудь Мексику или Уругвай уедет. Машина считается лакшери – за нее можно побороться, рисковать. Ребята рискнули – красавцы, нормально заработали. Красиво.

Надеюсь на страховую. Тут невозможно купить страховку без полного покрытия, если машина стоит больше $50 тысяч. Вопрос в том, сколько мне выплатят – как за новую машину или двухгодовалую? У меня было всего 6 тысяч пробега. Я ее очень оберегал.

Возьмем следующую. Уже свежую заказал. Еще месяц назад, зеленую.

Тоже будет огонь», – заявил экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев.

Напомним, что ранее Ковалев признался, что у него угнали Гелендваген.

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