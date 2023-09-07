Сергей Ковалев: «Я потерял $10 млн из-за неудачных бизнес-проектов»

Сергей Ковалев рассказал, что потерял $10 млн из-за неудачных вложений.

«Да, я потерял $10 млн. С моим успехом на ринге мне стали приходить большие суммы денег, которые вскружили мне голову. Я был к этому не готов. Ко мне стало прилипать много «присосок» с интересными бизнес-проектами, в которые я охотно вкладывался. По финалу они были просто сказками.

У меня не было финансовой грамотности, потому что мне некогда было этим заниматься. Все время я уделял только боксу», – сказал экс-чемпион мира Сергей Ковалев.

Сергей Ковалев может получить титульный бой против Баду Джека

Сергей Ковалев анонсировал следующий бой: «Я еще не закончил главную миссию»