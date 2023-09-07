Сергей Ковалев: «Я потерял $10 млн из-за неудачных бизнес-проектов»

Теги Сергей Ковалев бокс деньги Бокс/MMA/UFC

Сергей Ковалев рассказал, что потерял $10 млн из-за неудачных вложений.

«Да, я потерял $10 млн. С моим успехом на ринге мне стали приходить большие суммы денег, которые вскружили мне голову. Я был к этому не готов. Ко мне стало прилипать много «присосок» с интересными бизнес-проектами, в которые я охотно вкладывался. По финалу они были просто сказками.

У меня не было финансовой грамотности, потому что мне некогда было этим заниматься. Все время я уделял только боксу», – сказал экс-чемпион мира Сергей Ковалев.

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16 комментариев

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Мага осторожный
неудачно посеял...
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Виктор Войнов
Ответ Артём Ларсон
Дело не в финансовой грамотности, а в том, что ты просто лох
Такие слова обычно в лицо говорят....
И если лох (как вы считаете) заработал 10+ млн долларов , вы то кто тогда? Уверен , ваш доход далёк от его
+18
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Ivan Ivanych
Без лоха и жизнь плоха
+6
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GaasJT
Хреново посеял
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Sobachkin
Образование полная зал....па у тебя
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Артём Ларсон
Дело не в финансовой грамотности, а в том, что ты просто лох
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Ивгений Анегин
Хотя бы стал признавать свои косяки, уже хорошо
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Артём Ларсон
Ответ Виктор Войнов
Такие слова обычно в лицо говорят.... И если лох (как вы считаете) заработал 10+ млн долларов , вы то кто тогда? Уверен , ваш доход далёк от его
А что, лох не может зарабатывать много денег? Ты бы сначала значениями слов поинтересовался, потом в полемику вступал
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Johnny Walker
Лучше бы в голову вкладывал.
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besik
Бухать меньше надо
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about nothing
Что посеял, Серёга, то и пожал
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Вадим Сидоров
Ну для Ковалёва это большая потеря.
Например за бой с Хопкинском он заработал 0,5 млн, с Уордом 2 млн (за один бой правда), с Альваресом 3 млн
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Metrostadt11315
да бред какой то он за карьеру столько заработал
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Илья
Ответ GarbaXosa
3алупа?
сеял то может нормально, но выросло то что выросло)))
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