Тренер Ковалева – о поединке Хейни и Ломаченко: «Боже, серьезно? 4 очка? Какой бой смотрел этот судья?»
Тренер Сергея Ковалева предложил вернуть старую систему оценивания в боксе.
«Когда я увидел разницу в четыре очка, то подумал: «Боже, серьезно? 4 очка? Какой бой смотрел этот судья?» Эта 10-бальная система оценивания себя не оправдала. Мне кажется, что нужно вернуться к подсчету выигранных раундов.
Кто-то опубликовал записку, на которой судья отдал Хейни раунд, который вчистую был за Ломаченко. Почему он так сделал?» – заявил тренер экс-чемпиона мира по боксу Сергея Ковалева Джеймс Макгирт.
Здесь не понял. Это же равносильно (если не считать всякие 10:8, но в этом бою такого и не было).
>>Кто-то опубликовал записку..
Их вполне официально выкладывают после каждого значимого боя.
>>10-бальная система оценивания себя не оправдала. Мне кажется, что нужно вернуться к подсчету выигранных раундов.
А система 10-9 это, блин, что? Это именно подсчет выигранных раундов, с поправкой на нокдауны и наказания за нарушения.
Навскидку самый вопиющий случай был в реванше знаменитого Хосе Луиса Кастильо и Стиви Джонстона. По итогам боя судьи дали 115-114 (дважды) в пользу Джонстона и 114-114. Таким образом, решением большинства вроде бы победил американец и, забрав пояс, убыл в раздевалку праздновать победу. Но не надолго. У супервайзера боя с математикой было получше и он заметил ошибку в одной из карточек. Судья Кен Морита признал косяк и в результате получилась ничья. Кастильо остался с поясом, а Джонстон остался в полнейшем ах.е ))