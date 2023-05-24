Тренер Ковалева – о поединке Хейни и Ломаченко: «Боже, серьезно? 4 очка? Какой бой смотрел этот судья?»

Тренер Сергея Ковалева предложил вернуть старую систему оценивания в боксе.

«Когда я увидел разницу в четыре очка, то подумал: «Боже, серьезно? 4 очка? Какой бой смотрел этот судья?» Эта 10-бальная система оценивания себя не оправдала. Мне кажется, что нужно вернуться к подсчету выигранных раундов.

Кто-то опубликовал записку, на которой судья отдал Хейни раунд, который вчистую был за Ломаченко. Почему он так сделал?» – заявил тренер экс-чемпиона мира по боксу Сергея Ковалева Джеймс Макгирт.