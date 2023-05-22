Ковалев обратился к Ломаченко мемом с участием Головкина

Теги Сергей Ковалев Геннадий Головкин Василий Ломаченко бокс Дэвин Хейни Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Трехкратный чемпион мира и бывший член рейтинга pound-for-pound россиянин Сергей Ковалев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал забавную картинку.

На ней демонстрируется, что до поражения украинца Василия Ломаченко в бою с американцем Дэвином Хейни в Лас-Вегасе там же проигрывал сам Ковалев, а также представитель Казахстана Геннадий Головкин.

«Добро пожаловать в Лас-Вегас», — написал Ковалев.

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