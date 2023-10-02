Сергей Ковалев сообщил, что у него угнали Гелендваген

У Сергея Ковалева угнали автомобиль.

«Всем привет. Утро у нас не совсем сегодня доброе. Угнали тачку, Гелендваген мой.

Я понял одно: кабан (Mercedes-Benz W140 – примечание Sports.ru) – самая четкая машина, которая никому не нужна, кроме меня. Надежный, крепкий, редко ломается и ездить на нем, естественно, мне доставляет большое удовольствие. Теперь буду на нем еще больше ездить. Вот такие пироги.

Даже не знаю, то ли расстраиваться, то ли не расстраиваться. Похоже, обновлю себе Гелендваген, хотя и на том у меня было всего шесть тысяч миль пробега, то есть я на нем исключительно редко ездил, чисто по праздникам. Ну вот, уехала», – заявил экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев.

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