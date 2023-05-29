Сергей Ковалев анонсировал следующий бой: «Я еще не закончил свою главную миссию»

Теги Сергей Ковалев бокс Бокс/MMA/UFC

Сергей Ковалев анонсировал следующий поединок.

«Я еще не закончил свою главную миссию в боксе, в котором я с 11 лет. До реализации поставленных целей осталось потрудиться еще чуть-чуть.

Впереди и совсем скоро появятся новости относительно моего следующего боя», – написал экс-чемпион мира Сергей Ковалев в соцсетях.

В последний раз Ковалев дрался в мае-2022, когда победил Тервела Пулева единогласным решением судей.

Тренер Ковалева – о поединке Хейни и Ломаченко: «Боже, серьезно? 4 очка? Какой бой смотрел этот судья?»

Андре Уорд – о планах после второго боя с Ковалевым: «Тони Белью в полутяжелом весе, а затем Джошуа в супертяжелом»

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2 комментария

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Bavarec-Art
Саша Емельяненко вроде свободен для переговоров
+1
0
+1
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Мага осторожный
Посевная в самом разгаре....
+1
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