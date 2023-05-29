Сергей Ковалев анонсировал следующий бой: «Я еще не закончил свою главную миссию»

Сергей Ковалев анонсировал следующий поединок.

«Я еще не закончил свою главную миссию в боксе, в котором я с 11 лет. До реализации поставленных целей осталось потрудиться еще чуть-чуть.

Впереди и совсем скоро появятся новости относительно моего следующего боя», – написал экс-чемпион мира в соцсетях.

В последний раз Ковалев дрался в мае-2022, когда победил единогласным решением судей.

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