Сергей Ковалев анонсировал следующий бой: «Я еще не закончил свою главную миссию»
Сергей Ковалев анонсировал следующий поединок.
«Я еще не закончил свою главную миссию в боксе, в котором я с 11 лет. До реализации поставленных целей осталось потрудиться еще чуть-чуть.
Впереди и совсем скоро появятся новости относительно моего следующего боя», – написал экс-чемпион мира Сергей Ковалев в соцсетях.
В последний раз Ковалев дрался в мае-2022, когда победил Тервела Пулева единогласным решением судей.
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