Сергей Ковалев может получить титульный бой против Баду Джека (ТАСС)

Теги Сергей Ковалев бокс Баду Джек Бокс/MMA/UFC

Сергей Ковалев может подраться за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC.

«Есть вероятность, что Сергей получит бой против Баду Джека. Такая возможность есть», – сообщил представитель команды Сергея Ковалева.

Баду Джек – 39-летний шведский боксер, владеющий поясом чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета. В феврале он победил нокаутом Илунгу Макабу. Джек провел за карьеру 34 поединка: 28 побед (17 нокаутом), 3 поражения и 3 ничьих.

Сергей Ковалев анонсировал следующий бой: «Я еще не закончил главную миссию»

Ковалев обратился к Ломаченко мемом с участием Головкина

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
И что это за титульник тогда, когда сразу же выходишь за пояс против пенсионера, ещё и далеко не самого крутого
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
as009595@icloud.com
Баду Джек крепкий парень, не знал что до сих пор боксирует
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фредди5
Баду Джек закончит посевную Ковалёва
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий