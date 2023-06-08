Сергей Ковалев может получить титульный бой против Баду Джека (ТАСС)
Сергей Ковалев может подраться за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC.
«Есть вероятность, что Сергей получит бой против Баду Джека. Такая возможность есть», – сообщил представитель команды Сергея Ковалева.
Баду Джек – 39-летний шведский боксер, владеющий поясом чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета. В феврале он победил нокаутом Илунгу Макабу. Джек провел за карьеру 34 поединка: 28 побед (17 нокаутом), 3 поражения и 3 ничьих.
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