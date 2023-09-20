Сехудо обратился к судье боя Шевченко – Грассо: «Меня тошнит от тебя. Ты должен завязать с судейством»

Генри Сехудо раскритиковал судью боя Валентины Шевченко и Алексы Грассо.

«Заслужила ли победу в пятом раунде со счетом 10-8? Нет, в этом нет никакого смысла. Выиграла ли Алекса этот раунд? 100%. Но тянет ли он на 10-8? Точно нет.

Майкл Белл, меня тошнит от тебя. Ты мне противен. Ты должен завязать с судейством, потому что ты в этом совершенно не разбираешься», – сказал экс-чемпион UFC Генри Сехудо.

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