Шевченко – о подаче апелляции на судейство в бою с Грассо: «Обсужу это с менеджером»

Теги наилегчайший вес UFC MMA Валентина Шевченко Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Валентина Шевченко допустила, что опротестует судейство в бою с Алексой Грассо.

«Планирую встретиться с менеджером на неделе. Сейчас я не хочу говорить «да» или «нет», но, думаю, в ближайшее время мы пересмотрим бой и все обдумаем.

Может быть, у нас будет больше доводов, больше доказательств... Но сейчас нужно подумать и принять правильное решение.

Но главное то, что я довольна своим выступлением. Вот что важно», – сказала бывшая чемпионка UFC Валентина Шевченко.

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