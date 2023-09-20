Соннен заступился за судью поединка Шевченко – Грассо: «В пятом раунде Валентина свернулась калачиком и не реагировала на удары»

Чейл Соннен заступился за судью боя Валентины Шевченко и Алексы Грассо.

«Я обязан защитить Майкла Белла. В пятом раунде этот бой могли остановить. Понимаю, что титульные поединки стараются останавливать как можно позже, а Шевченко заслужила кредит доверия, но она просто свернулась калачиком и не реагировала на удары.

Именно это увидел Майкл Белл. Возможно, у него есть и другие аргументы. Я бы хотел услышать его точку зрения. Здесь есть над чем подумать.

Лично я считаю, что выиграла этот раунд. Правда, меня на арене не было – вживую все могло выглядеть по-другому», – сказал экс-боец UFC Чейл Соннен.

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