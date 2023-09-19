Валентина Шевченко: «Не мне жить с этим решением, а судье Майклу Беллу, которому бойцы перестанут доверять»

Валентина Шевченко считает, что судья Майкл Белл утратит доверие бойцов UFC.

«Да, это я пострадала. Я и получили ничью в этом бою. Это не проигрыш, но, к сожалению, правила боя работают так. Если ничья, то пояс остается у чемпиона.

Но с другой стороны, не думаю, что это повлияет на мое наследие, потому что правда известна.

Весь мир, 20 тысяч человек, которые смотрели бой в живую на арене «T-Mobile», видели результат. Они знают правду.

Правда известна, поэтому это решение не повлияет на мое наследие. Я дралась от всей души. Я добилась победы в трех раундах, и я не виновата в ошибке судьи. И не мне жить с этим.

Майкла Белла навсегда запомнят из-за этой ошибки. Когда Майкл будет судить в следующий раз – не знаю, будет ли он судить еще раз – он будет видеть бойцов и их секундантов, которые будут сомневаться в нем и его профессионализме», – сказала бывшая чемпионка UFC Валентина Шевченко.

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