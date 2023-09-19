Валентина Шевченко: «Не мне жить с этим решением, а судье Майклу Беллу, которому бойцы перестанут доверять»

Теги наилегчайший вес UFC MMA Валентина Шевченко Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Валентина Шевченко считает, что судья Майкл Белл утратит доверие бойцов UFC.

«Да, это я пострадала. Я и Алекса получили ничью в этом бою. Это не проигрыш, но, к сожалению, правила боя работают так. Если ничья, то пояс остается у чемпиона.

Но с другой стороны, не думаю, что это повлияет на мое наследие, потому что правда известна.

Весь мир, 20 тысяч человек, которые смотрели бой в живую на арене «T-Mobile», видели результат. Они знают правду.

Правда известна, поэтому это решение не повлияет на мое наследие. Я дралась от всей души. Я добилась победы в трех раундах, и я не виновата в ошибке судьи. И не мне жить с этим.

Майкла Белла навсегда запомнят из-за этой ошибки. Когда Майкл будет судить в следующий раз – не знаю, будет ли он судить еще раз – он будет видеть бойцов и их секундантов, которые будут сомневаться в нем и его профессионализме», – сказала бывшая чемпионка UFC Валентина Шевченко.

Атлетическая комиссия Невады проведет семинар для судей после 10-8 в бою Грассо – Шевченко (Ариэль Хельвани)

Шевченко пошутила о судействе в бою с Грассо: «Повезло, что дали не 10-7»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Просто Космос
Победила.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anastasiia Khvorostova
Понесло серьезно так Валю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий