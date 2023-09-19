Атлетическая комиссия Невады проведет семинар для судей после 10-8 в бою Грассо – Шевченко (Ариэль Хельвани)

Теги UFC MMA Валентина Шевченко Ариэль Хельвани Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Для судей UFC проведут семинар после ничьей в бою Грассо и Шевченко.

«По моим сведениям, 20 сентября Атлетическая комиссия штата Невада проведет специальный семинар для всех лицензированных судей по начислению счета 10-8.

Разумеется, это делается в свете субботних разногласий. Пока никаких заявлений нет, но меня обнадеживают разговоры, которые велись в течение последних 24 часов.

Чувствуется больше согласия и ответственности, чем было ранее. Посмотрим, к чему это приведет», – написал в соцсетях журналист Ариэль Хельвани.

Шевченко снова без пояса UFC – из-за скандальной ничьей: выигрывала, но провалилась на последней минуте

Шевченко засудили? Разбираем спорное решение судей и фальшивые 10-8 в финальном раунде

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий