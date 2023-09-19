Атлетическая комиссия Невады проведет семинар для судей после 10-8 в бою Грассо – Шевченко (Ариэль Хельвани)
Для судей UFC проведут семинар после ничьей в бою Грассо и Шевченко.
«По моим сведениям, 20 сентября Атлетическая комиссия штата Невада проведет специальный семинар для всех лицензированных судей по начислению счета 10-8.
Разумеется, это делается в свете субботних разногласий. Пока никаких заявлений нет, но меня обнадеживают разговоры, которые велись в течение последних 24 часов.
Чувствуется больше согласия и ответственности, чем было ранее. Посмотрим, к чему это приведет», – написал в соцсетях журналист Ариэль Хельвани.
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