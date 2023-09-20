Валентина Шевченко сообщила, что ей потребуется операция на кисти

Теги травмы женские бои UFC MMA Валентина Шевченко Бокс/MMA/UFC

Валентине Шевченко потребуется операция после боя с Алексой Грассо.

«Вчера получила результаты обследования. Оскольчатый перелом, требующий хирургического вмешательства», – написала в соцсетях экс-чемпионка UFC Валентина Шевченко.

Напомним, что титульный поединок между Шевченко и Грассо возглавил турнир UFC Noche и завершился вничью.

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1 комментарий

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ILya__Filimonov
Здоровья!
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