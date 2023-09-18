Грассо – о поединке с Шевченко: «Думаю, что победила 3-2. Четвертый и пятый раунды за мной. Третий бой? Не хочу тормозить дивизион»

Теги UFC MMA Валентина Шевченко Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Алекса Грассо оценила возможность третьего боя против Валентины Шевченко.

«Я довольна своим выступлением. Считаю, что победила со счетом 3-2. Четвертый и пятый раунды были за мной, но я не судья, поэтому все так, как есть.

Будет ли третий бой? Это интересный вопрос. Я бы не хотела тормозить дивизион. Многие девушки ждут возможности побороться за титул, как это было со мной, так что мне не хотелось бы мешать им. Но что бы ни решили в UFC, я с ними», – заявила чемпионка промоушена в наилегчайшей весовой категории Алекса Грассо.

Шевченко – о ничьей в бою с Грассо: «Кажется, судьи чувствовали давление из-за Дня независимости Мексики. В честном бою я бы победила»

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3 комментария

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Леха Гибкий
Так, если четвертый и пятый раунд за ней(что тоже спорно), откуда 3:2?)))
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AshAsh
Ответ Леха Гибкий
Так, если четвертый и пятый раунд за ней(что тоже спорно), откуда 3:2?)))
Кормье говорит, что Грассо победила, что тебе непонятно
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Леха Гибкий
Ответ AshAsh
Кормье говорит, что Грассо победила, что тебе непонятно
Давай на пальцах.
5 раундов.
Она говорит, что победила в двух.
С арифметикой сам справишься?))
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