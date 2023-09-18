Даниэль Кормье: «Грассо выиграла пятый раунд. Но 10-8 – одна из худших оценочных карт, что я видел»

Теги UFC MMA Даниэль Кормье Валентина Шевченко Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье прокомментировал судейские записки поединка Грассо – Шевченко.

«Пятый раунд – это тот момент, когда все вышло из-под контроля. От этого дерьма можно сойти с ума. Судья Белл отдал пятый раунд Грассо. Давайте будем честными: начало было за Алексой. Она его выигрывала, а потом все изменилось. Ее били и били, было несколько возможностей для сдачи, и она могла проиграть этот раунд.

Я вхожу в октагон, жду интервью с победителем. Вспоминая бой, я думал, что Алекса Грассо выиграет. Но я слышу ничью.

Не знаю, какой бой смотрел Белл, который насчитал в пятом раунде счет 10-8. Грассо его выиграла. В этом нет сомнений. Но 10-8... честно говоря, это одна из худших оценочных карт, которые я видел за очень долгое время», – заявил экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Грассо – о поединке с Шевченко: «Думаю, что победила 3-2. Четвертый и пятый раунды за мной. Третий бой? Не хочу тормозить дивизион»

Шевченко снова без пояса UFC – из-за скандальной ничьей: выигрывала, но провалилась на последней минуте

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Ничья между Шевченко и Грассо – справедливый результат?
3117 голосов
Да
37%
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Нет, победила Шевченко
51%
Валентина Шевченко
Нет, победила Грассо
12%
Алекса Грассо

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6 комментариев

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Pronger
Давайте будем честными: начало было за Алексой. Она его выигрывала, а потом все изменилось. Ее били и били, было несколько возможностей для сдачи, и она могла проиграть этот раунд.
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Я не думаю, что это Кормье ошибся, опять безалаберно скопипастили новость. Нужно было написать "Начало было за Валентиной".
+4
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Руслан Алиеров
Ни хрена не понял но очень интересно
+2
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+2
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DrDro
Такой фэйл с неудачным броском в пятом раунде примерно на уровне концовок Волков-Льюис и Яир-Зомби.
Валентина сама дала судьям в по сути выигрышном бою, суметь ничью вывести.
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Johnny Walker
Ничья - самый верный результат, вцелом по бою. Валентине нужно отдохнуть с годик, остановиться на ничье, иначе пойдёт по рукам как дос Сантос, Мышонок, Усман, Андерсон Сильва и т.д. Главное, вовремя остановиться, как в казино.
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Стен Шайпак
Ответ Johnny Walker
Ничья - самый верный результат, вцелом по бою. Валентине нужно отдохнуть с годик, остановиться на ничье, иначе пойдёт по рукам как дос Сантос, Мышонок, Усман, Андерсон Сильва и т.д. Главное, вовремя остановиться, как в казино.
А причем тут Мышонок? У него всё отлично
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Johnny Walker
Ответ Стен Шайпак
А причем тут Мышонок? У него всё отлично
2 поражения, одно нокаутом, в низшей лиге.
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