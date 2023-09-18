Даниэль Кормье: «Грассо выиграла пятый раунд. Но 10-8 – одна из худших оценочных карт, что я видел»

Даниэль Кормье прокомментировал судейские записки поединка Грассо – Шевченко.

«Пятый раунд – это тот момент, когда все вышло из-под контроля. От этого дерьма можно сойти с ума. Судья Белл отдал пятый раунд Грассо. Давайте будем честными: начало было за Алексой. Она его выигрывала, а потом все изменилось. Ее били и били, было несколько возможностей для сдачи, и она могла проиграть этот раунд.

Я вхожу в октагон, жду интервью с победителем. Вспоминая бой, я думал, что Алекса Грассо выиграет. Но я слышу ничью.

Не знаю, какой бой смотрел Белл, который насчитал в пятом раунде счет 10-8. Грассо его выиграла. В этом нет сомнений. Но 10-8... честно говоря, это одна из худших оценочных карт, которые я видел за очень долгое время», – заявил экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Грассо – о поединке с Шевченко: «Думаю, что победила 3-2. Четвертый и пятый раунды за мной. Третий бой? Не хочу тормозить дивизион»

Шевченко снова без пояса UFC – из-за скандальной ничьей: выигрывала, но провалилась на последней минуте

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS