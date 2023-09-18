Даниэль Кормье: «Нужен третий бой Шевченко и Грассо. Если бы не провальный пятый раунд, то Валя стала бы чемпионкой»

Теги UFC MMA Даниэль Кормье Валентина Шевченко Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье считает, что нужен третий бой между Шевченко и Грассо.

«Я думаю, что им нужно встретиться в третий раз. Если бы не очень плохой пятый раунд, то Шевченко стала бы чемпионкой. Нужно организовать трилогию. Это самый лучший, интересный и конкурентный бой в наилегчайшем дивизионе», – заявил экс-чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье.

Напомним, что Грассо и Шевченко не выявили победителя в реванше, состоявшемся вчера в Лас-Вегасе (США). Бой закончился вничью по судейскому решению. В первом поединке победила Алекса Грассо, завоевав пояс в наилегчайшей категории.

Даниэль Кормье: «Грассо выиграла пятый раунд. Но 10-8 – одна из худших оценочных карт, что я видел»

Грассо – о поединке с Шевченко: «Думаю, что победила 3-2. Четвертый и пятый раунды за мной. Третий бой? Не хочу тормозить дивизион»

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Ничья между Шевченко и Грассо – справедливый результат?
3117 голосов
Да
37%
UFC
Нет, победила Шевченко
51%
Валентина Шевченко
Нет, победила Грассо
12%
Алекса Грассо

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1 комментарий

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Алексей Поляков
А еслиб Валя нокаутировала Грассо в 1м раунде, то стала бы чемпионкой в 1м раунде. А еслиб Грассо придушила Валю в 4м раунде, то осталась бы чемпионкой. Так себе рассуждения получаются☺️ Так можно до бесконечности бои проводить.
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