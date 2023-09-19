Шевченко пошутила о судействе в бою с Грассо: «Повезло, что дали не 10-7»

Валентина Шевченко пошутила о судействе в бою с Алексой Грассо.

«Хочу услышать это от Майкла Белла, чтобы поменять свое мнение. Хочу услышать от него, что причина не в том, что он хотел сделать бой ничейным.

Хочу услышать от него, почему счет был 3-1 в мою пользу, а затем он подумал: «Боже мой, этого не должно произойти, поэтому 10-8». Повезло, что не дали 10-7», – сказала первый номер наилегчайшего дивизиона UFC Валентина Шевченко.

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