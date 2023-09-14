Сехудо – о Грассо: «У Алексы убийственный левый хук. Она бьет как мужик»

Генри Сехудо поделился ожиданиями от боя Алексы Грассо и Валентины Шевченко.

«Сильные стороны ? Мощь в ее руках. У этой девчонки убийственный левый хук. Помню, как мы с ней спарринговали – она бьет как мужик.

Удивлен, что у нее всего четыре победы нокаутом. Мощь – именно это делает Алексу опасной для любой соперницы», – сказал экс-чемпион UFC Генри Сехудо.

Поединок между Грассо и состоится в ночь на 17 сентября и возглавит UFC Fight Night 227.

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