Грассо – о реванше с Шевченко: «Это будет похоже на шахматную партию»

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Алекса Грассо поделилась ожиданиями от потенциального реванша с .

«Она [Шевченко] попросила организовать реванш, и я не против подраться с ней еще раз. Она перфекционистка и любит соперничество, как и я. Представьте себе второй бой.

Мне очень интересно, что она будет делать в реванше, какие изменения внесет в план на бой и какие приемы попробует выполнить. Наш поединок будет похож на шахматную партию. Я бы очень хотела, чтобы он состоялся в Мексике», – сказала Грассо.

На UFC 285 в Лас-Вегасе Алекса Грассо победила Шевченко болевым приемом в четвертом раунде.

Шевченко – фаворит реванша с Грассо по мнению букмекеров