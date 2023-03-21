Грассо – о реванше с Шевченко: «Это будет похоже на шахматную партию»
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Алекса Грассо поделилась ожиданиями от потенциального реванша с Валентиной Шевченко.
«Она [Шевченко] попросила организовать реванш, и я не против подраться с ней еще раз. Она перфекционистка и любит соперничество, как и я. Представьте себе второй бой.
Мне очень интересно, что она будет делать в реванше, какие изменения внесет в план на бой и какие приемы попробует выполнить. Наш поединок будет похож на шахматную партию. Я бы очень хотела, чтобы он состоялся в Мексике», – сказала Грассо.
На UFC 285 в Лас-Вегасе Алекса Грассо победила Шевченко болевым приемом в четвертом раунде.
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