Алекса Грассо: «Шевченко заслужила незамедлительный реванш. Она невероятный атлет»

Теги женские бои UFC MMA Валентина Шевченко Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Алекса Грассо объяснила, почему согласилась дать Валентине Шевченко реванш.

«Это традиция – доминирующий чемпион впервые проиграл. Валентина заслуживает реванш, а я уважаю и соблюдаю правила. Подраться с ней снова – честь для меня.

Она просто невероятный атлет, многое сделала для нашего спорта. Я обожаю вызовы, а бой с Шевченко – это большая ответственность», – сказала чемпионка наилегчайшего дивизиона UFC Алекса Грассо.

Поединок между Грассо и Шевченко состоится в ночь на 17 сентября и возглавит UFC Fight Night 227.

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Шевченко – о проигрыше Грассо: «Все шло по плану, но Алекса сделала что-то безумное. Больше такого не повторится»

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2 комментария

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leppyanen
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