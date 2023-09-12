Алекса Грассо: «Шевченко заслужила незамедлительный реванш. Она невероятный атлет»

Алекса Грассо объяснила, почему согласилась дать Валентине Шевченко реванш.

«Это традиция – доминирующий чемпион впервые проиграл. Валентина заслуживает реванш, а я уважаю и соблюдаю правила. Подраться с ней снова – честь для меня.

Она просто невероятный атлет, многое сделала для нашего спорта. Я обожаю вызовы, а бой с Шевченко – это большая ответственность», – сказала чемпионка наилегчайшего дивизиона UFC Алекса Грассо.

Поединок между Грассо и Шевченко состоится в ночь на 17 сентября и возглавит UFC Fight Night 227.

Алекса Грассо получит индивидуальный пояс UFC, посвященный Мексике

Шевченко – о проигрыше Грассо: «Все шло по плану, но Алекса сделала что-то безумное. Больше такого не повторится»

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS