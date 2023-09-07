Алекса Грассо получит индивидуальный пояс UFC, посвященный Мексике

Алекса Грассо получит кастомный чемпионский пояс, посвященный Мексике.

«Этот пояс сделала компания, базирующаяся в Мексике. Титул принадлежит – она будет защищать его против Валентины Шевченко в День независимости страны», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Фото: instagram.com/ricardoangelesss

Поединок между Грассо и Шевченко состоится в ночь на 17 сентября и возглавит UFC Fight Night 227.

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