Алекса Грассо получит индивидуальный пояс UFC, посвященный Мексике

Теги UFC Дана Уайт MMA Валентина Шевченко Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Алекса Грассо получит кастомный чемпионский пояс, посвященный Мексике.

«Этот пояс сделала компания, базирующаяся в Мексике. Титул принадлежит Алексе Грассо – она будет защищать его против Валентины Шевченко в День независимости страны», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Фото: instagram.com/ricardoangelesss

Поединок между Грассо и Шевченко состоится в ночь на 17 сентября и возглавит UFC Fight Night 227.

Алекса Грассо стала лучшим бойцом UFC среди женщин вне зависимости от категории

Шевченко – о проигрыше Грассо: «Все шло по плану, но Алекса сделала что-то безумное. Больше такого не повторится»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Кочинян
Идёт по стопам Яира 👀 Удачи Вале в реванше!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий