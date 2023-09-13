Шевченко не захотела вспоминать чувства после проигрыша Грассо: «Это было давно и не со мной»

Теги наилегчайший вес UFC MMA Валентина Шевченко Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Валентина Шевченко не хочет вспоминать чувства после проигрыша Алексе Грассо.

«Слушайте… если честно, вот эти все вопросы: как вы чувствовали… какие эмоции… Это было шесть месяцев назад. Это было очень давно, и это было не со мной. Я сейчас даже задумываться об этом не собираюсь и не хочу. Сейчас мой настрой совершенно другой.

У меня настрой – не принести с собой все эти лирические сентиментальные чувства. А идти вперед, до конца, никуда не сворачивая. И я даже отвечать и задумываться об этом не буду», – сказала бывшая чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко, которой в ночь на 17 сентября предстоит реванш с Алексой Грассо.

Шевченко – о настрое на реванш с Грассо: «Исправить все ошибки»

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1 комментарий

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as009595@icloud.com
Видимо нужно освежить чувства
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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