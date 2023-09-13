Шевченко – о настрое на реванш с Грассо: «Исправить все ошибки»

Теги наилегчайший вес UFC MMA Валентина Шевченко Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Валентина Шевченко хочет исправить все ошибки в реванше с Алексой Грассо.

«MMA – это спорт, который не прощает ни малейшего отвлечения от ситуации в октагоне. С другой стороны, сейчас есть вариант все исправить.

Исправить все ошибки. Сейчас у меня совершенно другой настрой: идти до конца и не сломаться, идти только вперед», – сказала бывшая чемпионка UFC Валентина Шевченко.

Напомним, что бой за титул в наилегчайшем весе между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко пройдет в ночь 17 сентября.

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