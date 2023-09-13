Шевченко – о настрое на реванш с Грассо: «Исправить все ошибки»
Валентина Шевченко хочет исправить все ошибки в реванше с Алексой Грассо.
«MMA – это спорт, который не прощает ни малейшего отвлечения от ситуации в октагоне. С другой стороны, сейчас есть вариант все исправить.
Исправить все ошибки. Сейчас у меня совершенно другой настрой: идти до конца и не сломаться, идти только вперед», – сказала бывшая чемпионка UFC Валентина Шевченко.
Напомним, что бой за титул в наилегчайшем весе между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко пройдет в ночь 17 сентября.
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