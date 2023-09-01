Шевченко – о проигрыше Грассо: «Все шло по плану, но Алекса сделала что-то безумное. Больше такого не повторится»

Теги наилегчайший вес UFC MMA Валентина Шевченко Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Валентина Шевченко заявила, что не позволит Алексе Грассо победить себя.

«Все было по плану. До момента в четвертом раунде, да. Я ожидала этого от нее: она была в положении претендента, когда ей обязательно надо сделать что-то безумное и выложиться на 100%.

Это было очевидно для меня, потому что она была претенденткой, я смотрела ее бои, изучала их. Я ожидала от нее того, что произошло. Это просто случилось. Больше такого не повторится», – сказала бывшая чемпионка UFC Валентина Шевченко.

Напомним, что в марте 2023 года Грассо отобрала у Шевченко титул в наилегчайшем весе. Реванш состоится в ночь на 17 сентября.

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4 комментария

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Вася Енотов
Не знаю о каком плане идёт речь? Я видел то, как Грассо перебивала Валю на руках и абсолютно бездействующий угол Шевченко. Всё шло к поражению.
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+8
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Висита Эльмурзаев
Ответ Вася Енотов
Не знаю о каком плане идёт речь? Я видел то, как Грассо перебивала Валю на руках и абсолютно бездействующий угол Шевченко. Всё шло к поражению.
Это и был её план😂
+3
0
+3
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jmkc6z5z9t
В последнем бою Шевченко как не в себе была.Не работала комбинационно,зависала перед ней.Лезла всё время в ноги.
+1
0
+1
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