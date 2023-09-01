Шевченко – о проигрыше Грассо: «Все шло по плану, но Алекса сделала что-то безумное. Больше такого не повторится»

Валентина Шевченко заявила, что не позволит Алексе Грассо победить себя.

«Все было по плану. До момента в четвертом раунде, да. Я ожидала этого от нее: она была в положении претендента, когда ей обязательно надо сделать что-то безумное и выложиться на 100%.

Это было очевидно для меня, потому что она была претенденткой, я смотрела ее бои, изучала их. Я ожидала от нее того, что произошло. Это просто случилось. Больше такого не повторится», – сказала бывшая чемпионка UFC Валентина Шевченко.

Напомним, что в марте 2023 года отобрала у Шевченко титул в наилегчайшем весе. Реванш состоится в ночь на 17 сентября.

Волкановски и Шевченко попали на обложку игры UFC 5 (Insider Gaming)

Намаюнас – о Шевченко: «Валентина – величайшая женщина-боец. Она вернет чемпионский пояс»