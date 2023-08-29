Намаюнас – о Шевченко: «Валентина – величайшая женщина-боец. Она вернет чемпионский пояс»
Роуз Намаюнас дала прогноз на реванш Валентины Шевченко и Алексы Грассо.
«Я действительно считаю, что она величайшая. Уверена, что Валентина вернет чемпионский пояс. Но нельзя недооценивать Алексу – в первом поединке она выглядела лучше.
Несмотря на это, я думаю, что Валентина снова станет чемпионкой», – сказала боец UFC Роуз Намаюнас.
Поединок между Грассо и Шевченко состоится в ночь на 17 сентября и возглавит UFC Fight Night 227.
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