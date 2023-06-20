Алекса Грассо стала лучшим бойцом UFC среди женщин вне зависимости от категории

Теги UFC MMA Аманда Нуньес Валентина Шевченко Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Мексиканка Алекса Грассо возглавила рейтинг P4P UFC.

Чемпионка наилегчайшего дивизиона стала первым номером рейтинга лучших бойцов среди женщин UFC вне зависимости от категории.

Напомним, что бывший лидер рейтинга Аманда Нуньес завершила карьеру.

Грассо (16-3) выиграла чемпионский пояс наилегчайшего веса в последнем поединке, победив Валентину Шевченко (22-4) болевым приемом в четвертом раунде. Бой прошел 4 марта в рамках турнира UFC 285.

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