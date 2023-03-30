Шевченко – о реванше с Грассо в Мексике: «Нет ничего лучше, чем заставить толпу умолкнуть»

Бывшая чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась мыслями о реванше с Алексой Грассо, который может состояться в Мексике.

«Я не в том положении, чтобы говорить «Мексика, о нет, я туда не поеду». Я проведу поединок там, где организует турнир. Главное, чтобы судьи были объективны и беспристрастны. Хочу быть уверена, что они не будут склоняться в ту или иную сторону.

Для меня нет ничего лучше, чем заставить толпу умолкнуть. Мне нравится, когда фанаты осознают, что ничем не могут помочь своему кумиру», – сказала Шевченко.

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