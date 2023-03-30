Шевченко – о реванше с Грассо в Мексике: «Нет ничего лучше, чем заставить толпу умолкнуть»

Теги наилегчайший вес UFC MMA Валентина Шевченко Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Бывшая чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась мыслями о реванше с Алексой Грассо, который может состояться в Мексике.

«Я не в том положении, чтобы говорить «Мексика, о нет, я туда не поеду». Я проведу поединок там, где UFC организует турнир. Главное, чтобы судьи были объективны и беспристрастны. Хочу быть уверена, что они не будут склоняться в ту или иную сторону.

Для меня нет ничего лучше, чем заставить толпу умолкнуть. Мне нравится, когда фанаты осознают, что ничем не могут помочь своему кумиру», – сказала Шевченко.

Шевченко – о проигрыше Грассо: «Я забирала весь бой до сабмишена. Это была хорошая встряска для меня»

Дана Уайт – о будущем UFC в Мексике: «Мы хотим вернуться с турнирами, но пока это не в планах»

 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sobachkin
Либо ещё раз проиграть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
уличный иуда
Теперь судьи виноваты😂
Вертушку тоже судья в перерыве сказал кинуть
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий