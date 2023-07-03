Биспинг поставил на Грассо в реванше с Шевченко: «Та победа не была случайной»

Майкл Биспинг считает Алексу Грассо фавориткой в реванше с Валентиной Шевченко.

«Это может звучать безумно, но я думаю, что Алекса – лучший боец. Думаю, что Грассо выглядела очень хорошо.

Валентина Шевченко так долго была доминирующей силой, но у всему свое время. У всего есть конец. Это начало конца Шевченко? Ее лучшие дни позади? Я не знаю, может быть.

Может быть, это была просто плохая ночь. Возможно, просто лучше борется. Мне показалось, что она выглядела очень хорошо. Та победа точно не была случайностью», – сказал бывший чемпион UFC Майкл Биспинг.

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