Яна Сантос – о реванше Грассо и Шевченко: «Валентина победит»

Яна Сантос ставит на победу Валентины Шевченко в реванше с Алексой Грассо.

«Валентина победит в реванше. Не думаю, что в первом бою она недооценивала Алексу, просто это такой спорт. Грассо – сильная соперница, она воспользовалась своим моментом, но в реванше Валентина выиграет», – сказала боец UFC Яна Сантос.

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