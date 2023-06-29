Яна Сантос – о реванше Грассо и Шевченко: «Валентина победит»

Теги наилегчайший вес UFC Яна Сантос Валентина Шевченко Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Яна Сантос ставит на победу Валентины Шевченко в реванше с Алексой Грассо.

«Валентина победит в реванше. Не думаю, что в первом бою она недооценивала Алексу, просто это такой спорт. Грассо – сильная соперница, она воспользовалась своим моментом, но в реванше Валентина выиграет», – сказала боец UFC Яна Сантос.

Официально: Валентина Шевченко подерется с Алексой Грассо на UFC Fight Night 227

Яна Сантос – о допинге Тиаго: «Он не проверил выписанное лекарство, это полностью его вина»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sfilatov13
это не Нуньес-Пенья, тут опять Грассо выиграет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий