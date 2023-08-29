Чемпион ONE FC Малыхин – Овечкину: «Слышал, ты решил вырубить кого-то по ММА. Я готов помочь»

Анатолий Малыхин обратился к Александру Овечкину.

Ранее Овечкин заявил, что готов выйти в клетку за 5 млн долларов.

«Овечкин, я слышал, ты решил вырубить кого-то по ММА. Я могу помочь тебе в этом! Если тебе нужен тренер или спарринг-партнер, то я с удовольствием помогу тебе.

Конечно, я думаю, мы еще помимо «пятака» заберем и бонус сверху за лучший нокаут, так что я на связи. Лучший кэмп в Таиланде в моем зале «Добрыня» или в России – let’s go!» – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

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