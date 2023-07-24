Малыхин объяснил, зачем встал на колено перед боссом ONE FC: «В России мне не на что было кроссовки купить, а сейчас ни в чем не нуждаюсь»

Анатолий Малыхин заявил, что встал на колено перед боссом ONE FC в качестве благодарности.

«Я много лет жизни тренировался в родной стране. Для себя и Кузбасса добивался огромных и хороших результатов.

Чемпион Европы по грэпплингу, чемпион России и мира по любителям, первый среди не кавказцев, я призер России по вольной борьбе.

Я Европу по грэпплингу выиграл, пришел домой и думаю, что жизнь должна наладиться, ведь кушать нечего. Пришел в зал, там три раза похлопали и все.

Я жил, у меня на кроссовки не хватало. У меня друг был, мои порвались, и он мне свои поношенные дал. Говорит: «На, Толян». С одной стороны, стремно взять, но ходить было не в чем.

Сейчас я живу, мой сын ни в чем не нуждается, может есть любую еду, жена может летать бизнес-классом.

Когда только приехал в Тайланд и сказали купить коляску, я понял, что не могу купить. Дома потом слезу пустил и думал: «Как так?»

Кто бы что ни говорил, я готов на руках босса нести. Готов на колени встать и на руках нести. Считаю, что это дань уважения человеку, который в меня поверил.

Он мой труд ценит, мои вставания в 5 утра, самоотдачу. Человек поверил в меня. Это самое малое, что я могу ему сделать», – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

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