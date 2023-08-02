Босс ONE FC – о Малыхине: «Думаю, он побьет Джонса и остальных тяжеловесов UFC»
Президент ONE FC считает, что Анатолий Малыхин способен победить Джона Джонса.
«Посмотрите на Анатолия Малыхина – нашего чемпиона в тяжелом весе. Он никогда не проигрывал, а все его победы – досрочные.
У него много достижений, а еще Анатолий был членом сборной России по борьбе.
Думаю, он побьет Джона Джонса и всех остальных тяжеловесов UFC», – сказал президент ONE FC Чатри Ситйодтонг.
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