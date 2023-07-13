Менеджер Малыхина: «Мы хотим, чтобы ONE подписал несколько тяжей с именем. Планируем снять вопросы, которые есть у людей в интернете»

Менеджер Малыхина рассказал о будущих планах бойца.

«Малыхин дерется с тем, с кем ему дают драться. При этом он сам зачастую придумывает себе дополнительные сложности, чтобы жизнь медом не казалась. Переходит в других весовые категории и так далее. Нам хотелось бы, чтобы ONE подписал несколько тяжей с именем, с которыми можно бы подраться и снять вопросы, которые есть у людей в интернете.

Лига знает о нашем желании. Мы просто ждем. Конкретных имен не дают. Мы в процессе переговоров.

После победы над Булларом Анатолий заявил, что хочет стать тройным чемпионом и вызвал Ренье де Риддера. Все реально. У Толи были серьезные трудности со здоровьем накануне чемпионского боя. Исходя из кондиций, которые были, я бы оценил его выступление как «бой, прошедший как нужно». Естественно, не будь этих проблем, мы бы увидели другой поединок», – заявил менеджер Малыхина Александр Скаредин.

Менеджер Малыхина: «Мы приложим все усилия, чтобы Толя стал тройным чемпионом»

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