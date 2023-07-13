Менеджер Малыхина: «Мы хотим, чтобы ONE подписал несколько тяжей с именем. Планируем снять вопросы, которые есть у людей в интернете»

Теги MMA ONE Championship Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Менеджер Малыхина рассказал о будущих планах бойца.

«Малыхин дерется с тем, с кем ему дают драться. При этом он сам зачастую придумывает себе дополнительные сложности, чтобы жизнь медом не казалась. Переходит в других весовые категории и так далее. Нам хотелось бы, чтобы ONE подписал несколько тяжей с именем, с которыми можно бы подраться и снять вопросы, которые есть у людей в интернете.

Лига знает о нашем желании. Мы просто ждем. Конкретных имен не дают. Мы в процессе переговоров.

После победы над Булларом Анатолий заявил, что хочет стать тройным чемпионом и вызвал Ренье де Риддера. Все реально. У Толи были серьезные трудности со здоровьем накануне чемпионского боя. Исходя из кондиций, которые были, я бы оценил его выступление как «бой, прошедший как нужно». Естественно, не будь этих проблем, мы бы увидели другой поединок», – заявил менеджер Малыхина Александр Скаредин.

Менеджер Малыхина: «Мы приложим все усилия, чтобы Толя стал тройным чемпионом»

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2 комментария

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Просто Космос
А тяжам с именем это зачем?
Будет как с Балатором, только похуже.
Разве что прямо деньгами заливать.
Нганну уже упустили например.
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Axmat Cecenov
Вот Анатолий говорит что он лучший тяж. Для того , чтобы снять вопросы возникающие у пользователей интернета,ONE придётся подписать таких тяжей как :Джон Джонс,Стипе Миочич,Фрэнсис Нганну,Сергей Павлович,Сирилл Ган. По другому нельзя говорить про лучший тяж в мире
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