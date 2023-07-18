Анатолий Малыхин: «Никто не выживет, если встретится со мной лицом к лицу»

Анатолий Малыхин считает себя лучшим тяжеловесом в мире.

«Я король тяжелого дивизиона ONE FC. Дайте мне любого, я нокаутирую его за пять минут.

Никто не выживет, если встретится со мной лицом к лицу», – сказал двойной чемпион промоушена .

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Менеджер Малыхина: «Мы хотим, чтобы ONE подписал несколько тяжей с именем. Планируем снять все вопросы»