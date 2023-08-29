Овечкин об участии в Поп ММА: «Во-первых, это тяжело. Во-вторых, не дай бог пропустишь. За 5 млн долларов – вышел бы, прям щас»

Александр Овечкин высказался о своем возможном участии в Поп ММА.

Капитан «Вашингтона» принял участие в шоу рэпера Басты (Василия Вакуленко) «Вопрос ребром».

– Александр, ты входишь в топ-5 игроков НХЛ по силовому показателю. У нас есть в России Поп ММА промоушены. За какой гонорар и с кем бы ты вышел, чтобы поломать какого-нибудь селебу?

Овечкин: Пффу. Гонорар (улыбается).

Баста: 124 миллиона (общий смех). Без налогов только. Без налогов.

Овечкин: Ну ты представляешь, ты выходишь, надо же подготовиться. Во-первых, это тяжело. Во-вторых, не дай бог пропустишь и будешь ходить.

– Я сам являюсь кулачным бойцом и наши гонорары по сравнению с вашими очень маленькие. Примерно сумму скажи, за какую бы вышел и с кем.

Баста: Гипотетически, ну за сколько бы вышел? Понятно, что не выйдешь. Ну за какую сумму? Пять миллионов долларов.

Овечкин: Вышел бы. Прям щас (со смехом).