Овечкин об участии в Поп ММА: «Во-первых, это тяжело. Во-вторых, не дай бог пропустишь. За 5 млн долларов – вышел бы, прям щас»

Теги светская хроника драки Вашингтон Александр Овечкин НХЛ деньги Василий Вакуленко Поп ММА Хоккей

Александр Овечкин высказался о своем возможном участии в Поп ММА.

Капитан «Вашингтона» принял участие в шоу рэпера Басты (Василия Вакуленко) «Вопрос ребром».

– Александр, ты входишь в топ-5 игроков НХЛ по силовому показателю. У нас есть в России Поп ММА промоушены. За какой гонорар и с кем бы ты вышел, чтобы поломать какого-нибудь селебу?

Овечкин: Пффу. Гонорар (улыбается).

Баста: 124 миллиона (общий смех). Без налогов только. Без налогов. 

Овечкин: Ну ты представляешь, ты выходишь, надо же подготовиться. Во-первых, это тяжело. Во-вторых, не дай бог пропустишь и будешь ходить. 

– Я сам являюсь кулачным бойцом и наши гонорары по сравнению с вашими очень маленькие. Примерно сумму скажи, за какую бы вышел и с кем. 

Баста: Гипотетически, ну за сколько бы вышел? Понятно, что не выйдешь. Ну за какую сумму? Пять миллионов долларов. 

Овечкин: Вышел бы. Прям щас (со смехом). 

 

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15 комментариев

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всёотлично
баста конечно тот ещё тип, какой то колхозан, который хочет казаться крутым.
+17
-1
+16
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sociologvladimir
Ответ цэсемьэр
недорого ты оценил шанс догнать Грецки. ведь пропустив, можно на лед и не вернуться😏 а ты обязательно пропустишь, потому как любой второразрядник на раз-два размотает дилетанта. даже физически крепкого хоккеиста. даже если тот подготовится. и особенно в твоём весе.
так с ним не боец профессионал выйдет а кто-то плюс минус такой же. Условный Дзюба. Ну а Овечкин не лыком шит, мы же видели его бой со Свечниковым. В НХЛ всё по настоящему, а тут капа, судья, здоровью точно ничего не угрожает и карьере, гораздо меньший риск чем силовой приём от Гудаса или Ривза
+9
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+9
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личные рекорды это не хоккей
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а на что еще готов и за какие деньги? складывается что готов на многое, вопрос цены только.
вот и сущность его вся , предлагайте деньги а остальное обсуждается
+2
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Deathspell Omega
Ответ Монгольские спецслужбы
Я сам бы отдал все деньги, чтобы от души врезать в мерзкую козью морду.
Андрюша Свечников, перелогинься.
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Диономис
РЕН ТВ найдет подходящего соперника и сделает все красиво. Но что может быть позорнее пояса чемпиона РЕН ТВ?)
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Дмитрий
А сколько с 5 млн. $ можно отдать на хаймарсы? Какой там фед. налог в Вашингтоне? Молодец, что сразу объявил хорошую цену!
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Алексей Павлинов
Хрюнов напрягся...
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личные рекорды это не хоккей
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
мужчины работают за деньги а не унижаются
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k.vlad
))))))))))))) ну нашли кого пригласить)) он и в хоккее-то драца совсем не умеет!!)), Томми Вилсона позовите, но этот , мой любимец, драца только в хоккее умеет.
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цэсемьэр
Ответ sociologvladimir
так с ним не боец профессионал выйдет а кто-то плюс минус такой же. Условный Дзюба. Ну а Овечкин не лыком шит, мы же видели его бой со Свечниковым. В НХЛ всё по настоящему, а тут капа, судья, здоровью точно ничего не угрожает и карьере, гораздо меньший риск чем силовой приём от Гудаса или Ривза
никто и не говорит о профессионалах, любой занимавшийся в детстве уже опасен.
вряд ли ему предложили бы Андрюшу Губина, а попадание сопоставимого по антропометрии - это в высшей степени неоправданный риск.
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kaplanido
Ответ цэсемьэр
недорого ты оценил шанс догнать Грецки. ведь пропустив, можно на лед и не вернуться😏 а ты обязательно пропустишь, потому как любой второразрядник на раз-два размотает дилетанта. даже физически крепкого хоккеиста. даже если тот подготовится. и особенно в твоём весе.
У Вас с юмором чувства туговато?
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