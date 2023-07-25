Малыхин – про спор с Двалишвили: «Я перевожу ему деньги. Ян шутил, когда говорил не отдавать долг»

Анатолий Малыхин заявил, что отдал долг Мерабу Двалишвили.

«Мы договорились, я перевожу ему деньги. Многие задают вопрос – типа Петя сказал, чтобы я деньги не отдавал. Да это Пети шутка, он знает. Говорит: «Да не отдавай»... Когда мы с ним сидим, я говорю: «Петя, я отдам, для меня это небольшие деньги».

Мы договорились с , нашелся третий человек. Единственное, в чем претензия у меня к нему, я бы эти деньги начал переводить намного раньше, но он не мог скинуть чеки. После того как Петин бой прошел, он шум поднял... Сразу все скинулось, наладилось, он доволен, трансферы пошли.

Это все можно было сделать и раньше – я думаю, что небольшой был план, чтобы как-то на Петю подействовать. С Мерабом никаких проблем нет. Думаю, следующую подготовку к бою я ему оплатил, так что он должен будет выиграть – 100%», – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

Малыхин и Двалишвили поспорили на $50 тысяч перед реваншем Яна и . Стерлинг победил, и Двалишвили выиграл спор.

Малыхин объяснил, зачем встал на колено перед боссом ONE FC: «Я сейчас ни в чем не нуждаюсь»

Анатолий Малыхин: «Никто не выживет, если встретится со мной лицом к лицу»