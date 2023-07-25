Малыхин – про спор с Двалишвили: «Я перевожу ему деньги. Ян шутил, когда говорил не отдавать долг»

Теги MMA Петр Ян Мераб Двалишвили Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин заявил, что отдал долг Мерабу Двалишвили.

«Мы договорились, я перевожу ему деньги. Многие задают Пете вопрос – типа Петя сказал, чтобы я деньги не отдавал. Да это Пети шутка, он знает. Говорит: «Да не отдавай»... Когда мы с ним сидим, я говорю: «Петя, я отдам, для меня это небольшие деньги».

Мы договорились с Мерабом, нашелся третий человек. Единственное, в чем претензия у меня к нему, я бы эти деньги начал переводить намного раньше, но он не мог скинуть чеки. После того как Петин бой прошел, он шум поднял... Сразу все скинулось, наладилось, он доволен, трансферы пошли.

Это все можно было сделать и раньше – я думаю, что небольшой был план, чтобы как-то на Петю подействовать. С Мерабом никаких проблем нет. Думаю, следующую подготовку к бою я ему оплатил, так что он должен будет выиграть – 100%», – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

Малыхин и Двалишвили поспорили на $50 тысяч перед реваншем Яна и Алджамейна Стерлинга. Стерлинг победил, и Двалишвили выиграл спор.

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5 комментариев

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Ojer
Долго переводятся эти небольшие деньги, больше года прошло.
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Александр Степанов
Сто раз уже это объяснял, но местным пациентам никак неймется 🤪
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as009595@icloud.com
В рассрочку отдает видимо 🤣
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градус ненависти
не отдавал год, только когда везде захейтили, начал шевелиться
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