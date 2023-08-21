Александр Усик: «Я хитрил в бою с Чисорой, чтобы заинтересовать Джошуа»

Усик признался, что поединком с Чисорой пытался привлечь внимание Джошуа.

«Пусть люди пересмотрят мой бой с Дереком Чисорой и думают, как это использовать.

Правда ли, что я хитрил в бою, надеясь привлечь внимание Джошуа? Да, это так», – заявил украинский боксер Александр Усик.

Менеджер Усика: «Фьюри продает билеты на стадион? Из четырех поединков Александра в Великобритании не продан был лишь один»

Иван Редкач: «Что вообще Усик сделал в тяжелом весе? Побил старого Чисору и два раза бодибилдера Джошуа?»