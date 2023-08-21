Александр Усик: «Я хитрил в бою с Чисорой, чтобы заинтересовать Джошуа»

Теги Александр Усик Дерек Чисора Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Усик признался, что поединком с Чисорой пытался привлечь внимание Джошуа.

«Пусть люди пересмотрят мой бой с Дереком Чисорой и думают, как это использовать.

Правда ли, что я хитрил в бою, надеясь привлечь внимание Джошуа? Да, это так», – заявил украинский боксер Александр Усик.

Менеджер Усика: «Фьюри продает билеты на стадион? Из четырех поединков Александра в Великобритании не продан был лишь один»

Иван Редкач: «Что вообще Усик сделал в тяжелом весе? Побил старого Чисору и два раза бодибилдера Джошуа?»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гномович!
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Интересно как он схитрил чтобы не попасть в списке водителей леопёрдов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий