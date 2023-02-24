Менеджер Усика: «Фьюри продает билеты на стадион? Из четырех поединков Александра в Великобритании не продан был лишь один»

Теги тяжелый вес Александр Красюк Александр Усик Тайсон Фьюри Дерек Чисора бокс Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Александр Красюк, менеджер чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик, рассказал о сложностях организации боя с Тайсоном Фьюри.

«Несмотря на то, что мы находимся в одном шаге, переговоры до сих пор продолжаются. Они неожиданно тяжело идут. Все организации хотят этот бой, весь мир ждет поединка за абсолютное чемпионство. Поединка за четыре пояса никогда не было в истории бокса. Тем не менее, мы упираемся в сложности.

Эгис Климас, менеджер Александра, как-то заявил, что о поединке Фьюри и Усика договаривались бы пять минут. Не могу с этим не согласиться: у нас есть достоверная информация, что Тайсон хочет этот бой. И он вполне справедливо смотрит на то, как гонорары за поединок должны быть распределены.

Но у нас есть его представители – это две промоутерские компании: Боба Арума и Фрэнка Уоррена. И вот тут мы упираемся в проблемы – проблемы распределения доходов. Есть мнение, что Фьюри продает билеты на стадионы, но не стоит забывать, что из четырех поединков Усика в Великобритании не продан был лишь один – бой с Дереком Чисорой. Тогда зрителей не было вообще из-за ковида.

Да, Фьюри – массивная звезда на территории Америки и США. Но статус поединка неизмерим. Невозможно оценить участие каждого», – сказал Красюк.

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2 комментария

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ББ
Ответ Los Galácticos
Если Фьюри сольется с боя это будет дичайший позор, особенно после тех слов которые он говорил в адрес Джошуа. А судя по всему он очкует, понял что его игры разума с Усиком не сработают, даже когда Усик стоял напротив начал стрелки переводить на Джойса и ему бой предлагать тогда уже заметил что он поплыл. В общем Фьюри на самом деле хитрое жирное ссыкло и шут как по мне.
Он дважды укладывал в нокаут лучшего панчера и накаутёра на данный момент в боксе. Неужели ты думаешь, что он испугался Усика?
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Los Galácticos
Если Фьюри сольется с боя это будет дичайший позор, особенно после тех слов которые он говорил в адрес Джошуа. А судя по всему он очкует, понял что его игры разума с Усиком не сработают, даже когда Усик стоял напротив начал стрелки переводить на Джойса и ему бой предлагать тогда уже заметил что он поплыл. В общем Фьюри на самом деле хитрое жирное ссыкло и шут как по мне.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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