Менеджер Усика: «Фьюри продает билеты на стадион? Из четырех поединков Александра в Великобритании не продан был лишь один»

Александр Красюк, менеджер чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе , рассказал о сложностях организации боя с .

«Несмотря на то, что мы находимся в одном шаге, переговоры до сих пор продолжаются. Они неожиданно тяжело идут. Все организации хотят этот бой, весь мир ждет поединка за абсолютное чемпионство. Поединка за четыре пояса никогда не было в истории бокса. Тем не менее, мы упираемся в сложности.

Эгис Климас, менеджер Александра, как-то заявил, что о поединке Фьюри и Усика договаривались бы пять минут. Не могу с этим не согласиться: у нас есть достоверная информация, что Тайсон хочет этот бой. И он вполне справедливо смотрит на то, как гонорары за поединок должны быть распределены.

Но у нас есть его представители – это две промоутерские компании: Боба Арума и Фрэнка Уоррена. И вот тут мы упираемся в проблемы – проблемы распределения доходов. Есть мнение, что Фьюри продает билеты на стадионы, но не стоит забывать, что из четырех поединков Усика в Великобритании не продан был лишь один – бой с . Тогда зрителей не было вообще из-за ковида.

Да, Фьюри – массивная звезда на территории Америки и США. Но статус поединка неизмерим. Невозможно оценить участие каждого», – сказал Красюк.

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