Фрэнк Уоррен: «Все ждут большого предложения из Саудовской Аравии. Если бы речь шла о славе, то Джошуа и Усик согласились бы на бой с Фьюри»

Теги Фрэнк Уоррен Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Промоутер Фьюри считает, что Усика и Джошуа интересуют только деньги.

«Представители команды Джошуа признались, что надеялись подраться в Саудовской Аравии, поскольку это принесло бы много денег. Только ли в деньгах дело? А в чем еще? Мы предложили Энтони 40 процентов от гонорара.

Они все ждут большого предложения из Саудовской Аравии – не только боксеры, но и другие спортсмены. Если бы речь шла о славе, то Джошуа и Усик согласились бы на бой. Один из них хотел драться, но... дело в деньгах», – заявил промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен.

Фрэнк Уоррен: «Джошуа, вероятно, сейчас прочесывает кладбища, где ищет, с кем мог бы подраться»

Уоррен – об Усике: «Не надо делать из Фьюри жадину. Единственная цель Усика – получить много денег в Саудовской Аравии»

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