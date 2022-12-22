Красюк – о встрече Усика с Фьюри: «Тайсон орал, но как только у него забрали микрофон, он пожал всем руки»

Менеджер чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк рассказал о встрече своего клиента с в ринге на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне после поединка англичанина с .

«Нужно понимать, что все это он делал для публики. Там было 60 тысяч людей. Он взял микрофон и начал кричать: «Где этот кролик Усик! Где этот средневес?»

Потом Александр вышел к нему. Тайсон орал, а Усик просто смотрел на него. Фьюри кричал: «Я с тобой в ринге разберусь! Я с тобой за пределами ринга разберусь!»

Как только у Тайсона забрали микрофон, он пожал всем руки и сказал: «Джентльмены, до свидания», – сказал Красюк.

Арум – о дате боя Усика и Фьюри: «Не знаю, откуда взялось 4 марта. Нам нужно определить время и место»