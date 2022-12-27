Иван Редкач: «Что вообще Усик сделал в тяжелом весе? Побил старого Чисору и два раза бодибилдера Джошуа?»

Украинский полусредневес оценил выступление чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика в тяжелом весе.

«Что вообще Усик сделал в своей карьере в тяжелом весе? Побил старого Чисору с двенадцатью поражениями на тот момент? И то сделал это еле-еле. Потом побил какого-то непонятного и неизвестного парня [Чейза Уиззерспуна], фамилию которого я не выговорю.

Он ни с кем не дрался из серьезных бойцов, ну разве что побил два раза бодибилдера Джошуа. И вот эти два боя вознесли его так высоко, что он полностью поменял свою жизнь. Он стал и политической фигурой, и углубленно верующий человек, что просто к нему не подойти теперь.

Он считает себя украинской иконой, но так нельзя делать. Надо оставаться человеком несмотря ни на что. Ты еще никого серьезного не побил, чтобы вести себя таким образом. Посмотрим, как он подерется с Тайсоном Фьюри.

К такому бою нужно будет готовиться со всей серьезностью, а не по Зуму, как это было в реванше с Джошуа, где Анатолий Николаевич готовил его дистанционно, а второй тренер в зале тебе просто лапы держал. Если этот бой случится, то будет круто, но я буду болеть в нем за . Он мне нравится как человек, как харизматичный персонаж в мире бокса.

Даже взять момент взвешивания Фьюри с Чисорой в их третьем поединке, где Фьюри обратился к Александру Красюку и спросил у него: «Где твой мальчик? У тебя в кармане?». А этот [Александр Усик] стоит хлопает глазами и не понимает, что сказали вообще в его адрес.

А дальше, когда его позвали в ринг для дуэли взглядов, у Усика вообще была полная потеря, он зачем-то схватился за телефон и начал с кем-то, якобы разговаривать. Но поверьте мне, когда ты сидишь в ринг-сайде таких крупных шоу, ты сам себя не слышишь, не говоря уже о том, что ты можешь спокойно стоять разговаривать по телефону такое время, как он.

Усик испугался. Фьюри говорил ему много вещей из серии, что он его разорвет, порвет и разбросает его куски по залу, а Саша в ответ сделал свои стеклянные глаза и с идиотским лицом стоял и продолжал ничего не понимать.

А почему он его не мог толкнуть или как-то подогреть бой? Потому что Тайсон сразу сказал, что пусть только прикоснется к нему, и он отправит его на галактику сразу, не дожидаясь боя.

Украинским ребятам надо научиться правильно хайповать и быть медийной личностью. А просто как Саша прикрываться иконой и на этом конец – никому не интересно. Ну и прикол с его фразой «I am feel», уже давно всем надоел», – сказал Редкач.

Красюк – о встрече Усика с Фьюри: «Тайсон орал, но как только у него забрали микрофон, он пожал всем руки»

Арум – о дате боя Усика и Фьюри: «Не знаю, откуда взялось 4 марта. Нам нужно определить время и место»